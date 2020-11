Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verdächtige Personen kontrolliert

Wattenheim, Speyerer Straße - 31.10.2020, 11:45 UhrWattenheim, Speyerer Straße - 31.10.2020, 11:45 Uhr (ots)

Einem wachsamen Bürger in Wattenheim fiel ein junges Pärchen auf, das in der Speyerer Straße von Haus zu Haus ging und an Autotüren und Gartentürchen probierte, ob diese zu öffnen waren. Die Streife der PI Grünstadt konnte die 17 und 19-jährigen Personen Verdächtigen (beides Osteuropäer) überprüfen. Sie erhielten eine Platzverweis für den Ortsbereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell