Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Wieder Schrauben auf der Fahrbahn

Grünstadt-Asselheim, Weinstraße - 01.11.2020, 12:30 UhrGrünstadt-Asselheim, Weinstraße - 01.11.2020, 12:30 Uhr (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am 01.11.2020, dass er im Bereich der Ampelkreuzung in Asselheim "eine Handvoll Schrauben" auf der Fahrbahn festgestellt hat. Die ca. 5 cm langen Schrauben wurden offensichtlich absichtlich dorthin geworfen. Bei Kontakt mit Autoreifen können Beschädigungen, möglicherweise sogar folgenschwere Unfälle ausgelöst werden! Die Polizei ermittelt daher wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, einer Straftat, die mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe geahndet wird. Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Bereits am 29.10.2020 lagen Schrauben und Nägel in Asselheim auf der Weinstraße. Der vorgenannte Verkehrsteilnehmer hatte die Schrauben kurzerhand von der Fahrbahn gefegt und damit Folgeschäden verhindert.

