Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrraddieb gestellt

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 01.11.2020 gegen 13:00 Uhr wurde auf einem Campingplatz in den Almen in Bad Dürkheim ein Fahrraddieb auf frischer Tat überführt. Zeugen konnten den 19-jährigen somalischen Staatsangehörigen dabei beobachten wie er zu Fuß in der Campinganlage herumlief. Ein paar Minuten später hätten sie ihn dann auf einem Fahrrad sitzend und in Richtung Ausgang der Campinganlage fahrend gesehen. Einer der Zeugen erkannte das Fahrrad, das einem Bewohner des Campingplatzes gehörte. Die Zeugen hielten den Fahrraddieb an und verständigten die Polizei. Da er keinerlei Ausweisdokumente mitführte, wurde er zur Dienststelle verbracht. Er gab die Tat die zu und wurde nachdem seine Personalien überprüft waren, nach Rücksprache mit einem Bereitschaftsrichter, wieder entlassen. Ermittlungen ergaben, das die Person nicht im Besitz einer gültigen Aufenthaltsgestattung war. Gegen ihn wird nun wegen Fahrraddiebstahl und Hausfriedensbruch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell