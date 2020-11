Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall verursacht und einfach weitergefahren

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine aufmerksame Zeugin teilte der Polizei Neustadt am 31.10.2020 gegen 04:30 Uhr telefonisch mit, dass ein Pkw mit einem frischen Unfallschaden auf einem Tankstellengelände aufgetaucht sei. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die 30-jährige Fahrerin mit dem Pkw des Beifahrers kurz zuvor an der Einmündung Landauer Straße / Hauptstraße beim Ausparken einen Pfosten beschädigt hat und dennoch von der Unfallstelle weg fuhr. Die Fahrerin muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Der Schaden am Fahrzeug wird mit ca. 4500 Euro beziffert, der Schaden des Pfostens dürfte weitaus geringer sein.

