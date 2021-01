Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Nettetal (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 19:30 Uhr und Samstag, 10:00 Uhr versuchten unbekannte Täter zwei Nebeneingangstüren an einem Einfamilienhaus aufzuhebeln. Außerdem hebelten sie eine Werkstatttüre auf. Das Haus befindet sich auf der Lobbericher Straße in Breyell und ist zur Zeit nicht bewohnt. Ob etwas entwendet wurde stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0./HJR (91) 210130-1238-086025

