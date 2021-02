Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Kioskeinbrecher stehlen Zigaretten

Viersen (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 22.00 Uhr, und Dienstag, 06.30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Kiosk auf der Düsseldorfer Straße in Viersen ein. Die Täter hebelten brachial die Eingangstür auf und stahlen nach ersten Feststellungen eine noch unbekannte Menge Zigaretten. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (97)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell