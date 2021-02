Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Verkehrsunfallflucht geklärt - Fahrer musste zur Blutprobe

Viersen (ots)

Am Montag gegen 18.00 Uhr kam es auf dem Industriering in Viersen-Mackenstein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein 54-jähriger Viersener war mit seinem Lkw auf dem Industriering unterwegs, als ihm ein Pkw auf seiner Spur entgegenkam. Es kam zur Kollision, der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ein Streifenwagenteam fand nach einem Zeugenhinweis den geflohenen Pkw unweit der Unfallstelle. Der Fahrer, ein 55-jährige Mönchengladbacher, stand neben dem Fahrzeug. Bei der Kontrolle stach den Einsatzkräften Alkoholgeruch in die Nase. Ein Atemalkoholtest ergab dann ein positives Ergebnis. Der Mönchengladbacher musste mit zur Blutprobe, den Führerstein stellten die Einsatzkräfte sicher. Die Ermittlungen dauern an. /wg (96)

