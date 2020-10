Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Gronau (ots)

Am Mittwoch wollte eine 42 Jahre alte Autofahrerin aus Gronau gegen 11.05 Uhr vom (Kirmes-) Parkplatz nach rechts auf die Wüllener Straße in Richtung Königstraße fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 83-jährigen Fahrradfahrerin aus Ahaus, welche auf dem Radweg der Wüllener Straße in Richtung Königstraße unterwegs war. Die Fahrradfahrerin stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie ins Ahauser Krankenhaus.

