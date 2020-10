Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Weiteres Auto aufgebrochen

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch ist es neben den vier bereits gemeldeten Taten zu einem weiteren Aufbruch an der Hohenzollernstraße gekommen. Der Täter schlug eine Scheibe an einem Pkw ein und entwendete die im Innenraum befindliche Geldbörse.

Durch einen Zeugen wurde am Mittwoch, gegen 01.45 Uhr, eine männliche Person dabei beobachtet, wie sie am Liebfrauenplatz mit einer Taschenlampe in ein Fahrzeug geleuchtet hat und sich in Richtung Backwerk entfernte. Wie bereits berichtet, wurde am Liebfrauenplatz eine Autoscheibe eingeschlagen und eine Handtasche entwendet.

Der Zeuge beschreibt den Verdächtigen wie folgt: circa 170 cm groß, normale Statur, mitteleuropäischer Phänotyp; bekleidet mit einer schwarzen Skihose, einer schwarzen Jacke, einer hellgrünen Cappy und einem schwarz / weiß gestreiften Rucksack. Weitere Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871)-2990.

Nachfolgend der Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4740449

