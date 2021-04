Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallbach: Schriftzug auf Pkw gesprüht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 06.04.2021, zwischen 14.30 Uhr und 18.00 Uhr, hat ein Unbekannter die komplette rechte Fahrzeugseite eines Pkw, Marke Skoda, Farbe Silber, mit einem beleidigenden Schriftzug, in oranger Farbe, besprüht. Der Pkw stand in der Rümminger Straße. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

