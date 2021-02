Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr- Schwerverletzte nach Frontalzusammensto

Lahr (ots)

Am heutigen Mittwochnachmittag ereignete sich beim Frachtpostzentrum in der Dr.-Georg-Schäffler-Str. ein schwerer Unfall. Zwei Pkw sind dort gegen 13:50 Uhr frontal miteinander kollidiert. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein Citroen-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und kollidierte dort mit einem Mercedes. Nach aktuellen Kenntnisstand wurde eine Person leicht und zwei weitere schwer verletzt. Eine eingeklemmte Person musste von Feuerwehrleuten aus einem Wagen befreit werden. Die Dr.-Georg-Schäffler-Str. ist ab der Kreuzung Europastraße bis zum Kreisverkehr bei der Einsteinallee komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Neben Kräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

/rv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell