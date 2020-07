Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Schwerer Verkehrsunfall in Büderich auf der B58

Drei Schwerverletzte

Rettungshubschrauber landete

Wesel (ots)

Am Mittwoch, 15.07.2020, kam es in Wesel-Büderich gegen 15:30 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Ortsumgehung Büderich, Xantener Straße (B58n). Ein 53-jähriger Mann aus Duisburg befuhr mit einem PKW die Xantener Straße aus Wesel in Richtung Alpen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto des Mannes von der Fahrbahn ab und prallte dort mit dem Auto einer 49-jährigen Rheinbergerin zusammen. Diese war gemeinsam mit ihrer 66-jährigen Beifahrerin in Richtung Wesel unterwegs.

Der 53-jährige Duisburger und die 66-jährige Beifahrerin verletzten sich schwer. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die 49-Jährige verletzte sich so schwer, dass ein Rettungshubschrauber sie in ein Krankenhaus nach Duisburg transportieren musste.

Für die Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte ein Teilstück der B58n für circa dreieinhalb Stunden ab.

