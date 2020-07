Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Alpen (ots)

Am Mittwoch, 25.07.2020, gegen 12:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Alpen - Bönninghardt auf der Bönnighardter Straße. Ein 69-jähriger Mann aus Kranenburg befuhr mit seinem PKW die Thorenstraße aus Veen kommend in Fahrtrichtung Sonsbeck. An der Kreuzung Bönninghardter Straße / Thorenstraße missachtete er ein STOP-Zeichen und fuhr auf die Bönninghardter Straße ein. Ein 60-jähriger Mann aus Sonsbeck, der mit seinem PKW die Bönninghardter Straße in Richtung Sonsbeck befuhr, versuchte noch durch eine Bremsung einen Zusammenstoß zu verhindern. Dieses gelang jedoch nicht, so dass es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall wurden beide Männer leicht verletzt und mit Krankenwagen zu umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell