Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Fautenbach - Zu fünft im Auto und unter Drogeneinfluss

Achern, Fautenbach (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch hat gleich für fünf Personen ein juristisches Nachspiel. Ein 30-jährige VW-Fahrer und seine vier Mitfahrer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren wurden am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr "Im Gewerbegebiet" in Fautenbach einer genaueren Überprüfung unterzogen. Nachdem mehrere Anzeichen darauf hindeuteten, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer seines Wagens gesessen haben könnte, wurde die Weiterfahrt beendet und eine Blutentnahme angeordnet. Die Personengruppe hielt sich nicht an die gültige Corona-Verordnung. Sie saßen zu fünft in einem Auto und trugen überdies keine Mund-Nasen-Bedeckung. Nun erwartet die Gruppe eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung. Da der Fahrzeuglenker die anwesenden Beamten während der Anzeigenaufnahme beleidigte, erwarten ihn gleich mehrere Strafanzeigen.

/ph

