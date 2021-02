Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Sicherung durchgebrannt

Kehl (ots)

Wegen eines durchgebrannten Sicherungskastens waren Kräfte der Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend in der Albert-Schweizer-Straße im Einsatz. Die Ursache für die gegen 21 Uhr von einem Nachbar gemeldete Rauchentwicklung ist nun ebenso Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Kehl, wie der hierdurch entstandene Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, da sich keine Personen in der Wohnung befunden haben.

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell