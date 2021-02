Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Coronaverstöße in Gaststätte

Lahr (ots)

Mehrere Verstöße gegen die geltenden Vorschriften wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer Gaststätte in der Kaiserstraße durch die Beamten des Polizeireviers Lahr und der Hundeführerstaffel festgestellt. Gegen 1:30 Uhr wurden dort nach einem Hinweis sechs Personen angetroffen, die alle ohne Mund-Nasen-Bedeckung in der Lokalität verweilten. Den Betreiber der Gaststätte sowie alle darin festgestellten Besucher erwarten nun unangenehme Post wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung.

/cw

