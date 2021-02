Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Widerstand gegen Polizeibeamte

Gaggenau (ots)

Wegen einer familiären Auseinandersetzung am späten Dienstagabend mussten die Beamten des Polizeireviers Gaggenau zu einer im Zentrum gelegenen Wohnung ausrücken. Sie wurden hierbei kurz vor Mitternacht von einem Mann angegriffen, der sich mutmaßlich in einem psychischem Ausnahmezustand befunden hat. Bei der Überwältigung des Mannes wurde ein Polizist von ihm in die Hand gebissen - die getragenen Einsatzhandschuhe verhinderten eine Verletzung. Im Rahmen des Einsatzes wurden bei dem Mann kleinste Mengen an Rauschgift aufgefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Fachklinik gebracht.

/cw

