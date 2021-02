Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Reifenplatzer ursächlich für Unfall

Kehl (ots)

Eine 45-jährige Opel-Lenkerin befuhr am Mittwochmorgen die K5373 von der B28 kommend in Richtung Auenheim. Auf dieser Strecke platze der 45-Jährigen gegen 6:15 Uhr ein Autoreifen. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und kam an einem Baum zum Stillstand. Hierbei lösten die Airbags im Fahrzeug aus und die Fahrerin wurde leicht verletzt. Die Opel-Lenkerin wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

