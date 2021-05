Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (24.05.2021) einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Gegenstände in einem Geschäft in der Klett-Passage gestohlen und sich im Anschluss rabiat gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Ein Ladendetektiv beobachtete den jungen Mann gegen 14.00 Uhr offenbar dabei, wie er Lebensmittel und alkoholische Getränke in seinen Rucksack steckte. Als er den Kassenbereich passierte, sprach ihn der 72-jährige Detektiv an. Im weiteren Verlauf soll es zu einem Gerangel zwischen den beiden gekommen sein. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den mutmaßlichen Dieb anschließend fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der polizeibekannte 20-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit am Dienstag (25.05.2021) einem Haftrichter vorgeführt.

