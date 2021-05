Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhäuser aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen/-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben zwischen Mittwoch (19.05.2021) und Samstag (22.05.2021) mehrere Gartenhäuser am Wertweg, an der Straße Beim Römerhof und im Gewann Fehlhalde aufgebrochen. Die Täter hebelten zwischen 19.00 Uhr am Mittwoch und 06.00 Uhr am Donnerstag mehrere mit Vorhängeschlössern gesicherte Gartenhütten am Wertweg auf und stahlen daraus Gartenwerkzeuge. Zwischen Mittwochabend, 20.00 Uhr und Samstagmittag, 12.00 Uhr gelangten die Unbekannten mutmaßlich durch das Eindrücken eines Fensters in eine Gartenhütte an der Straße Beim Römerhof. Sie durchsuchten den Innenraum und stahlen Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro. Bei einer Gartenhütte am Gewann Fehlhalde hebelten sie zwischen Donnerstag, 13.00 Uhr und Samstag, 10.30 Uhr gewaltsam die Türe auf und stahlen neben einer Gasflasche auch eine Getränkekiste.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

