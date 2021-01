Feuerwehr Detmold

FW-DT: Feuer im Badezimmer - Rauchmelder retten zwei Leben

Am frühen Freitagmorgen gegen 02:54 Uhr wurden das hauptamtliche Personal, der Rettungsdienst sowie die Löschgruppe Hiddesen und der Löschzug Mitte zu einem Wohnungsbrand in die Arminstraße gerufen. Im Badezimmer einer Wohnung des betroffenen Mehrparteienhauses war ein Brand ausgebrochen. Die installierten Rauchmelder weckten die Bewohnenden, die das Gebäude daraufhin verließen. Die ersten Kräfte evakuierten alle weiteren Wohnungen, während zeitgleich die Brandbekämpfung eingeleitet wurde. Während des Einsatzes wurden insgesamt zehn Personen durch Feuerwehr und Polizei betreut. Nach etwa 30 Minuten konnten die ersten Nachbarn wieder zurück in ihre Wohnungen. Für das Paar aus der betroffenen Wohnung erklärte sich das Pflegeheim "Domizil an Werre" bereit, ein Zimmer für die restliche Nacht einzurichten. Nach gut 60 Minuten war der Einsatz beendet, verletzt wurde niemand.

