Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Vorfahrt missachtet, Unfall gebaut (17.12.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Ein 74-Jähriger hat am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Kreuzung der Saarlandstraße / Zeppelinstraße einen Unfall mit Sachschaden verursacht. Der Mann fuhr mit einem Mercedes C 200 auf der Zeppelinstraße und wollte die Saarlandstraße überqueren. Hierbei übersah er eine stadteinwärts fahrende 73-Jährige, die mit einem Ford Focus unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Beide Autoinsassen blieben unverletzt. Am Auto des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Den Schaden am Focus schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro.

