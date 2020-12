Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auffahrunfall mit Sachschaden (17.12.2020)

Villingen-Schwenningen

Ein Unfall mit Sachschaden hat sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in der Erzbergerstraße, Höhe des Bahnhofs, ereignet. Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer hielt an einem Fußgängerüberweg an, um einem Passant ein Überqueren der Straße zu ermöglichen. Ein nachfolgender 50-jähriger Audi Q5-Fahrer erkannte das zu spät und fuhr auf den Mercedes auf, an dem Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Den Schaden am Audi schätzte die Polizei auf rund 1.500 Euro. Verletzte gab es nicht.

