Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Geparktes Auto gestreift (17.12.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden hat am Donnerstag gegen 16.30 Uhr ein Lastwagenfahrer in der Kinzigstraße verursacht. Ein 27-Jähriger streifte mit einem Iveco-Transporter beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Volvo. Am Iveco entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, den Schaden am Volvo schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

