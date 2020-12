Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hausen

Landkreis Rottweil) Einbruch in Heizkraftwerk (16.12.-17.12.2020)

Rottweil-HausenRottweil-Hausen (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Mittwoch auf den heutigen Donnerstag in eine Firma in der Bollershofstraße eingedrungen und hat Werkzeug entwendet. Der Wert des Diebesguts ist noch unbekannt. Am Gebäude entstand jedoch Sachschaden von rund 1.500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

