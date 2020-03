Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Berauscht am Steuer

Vreden (ots)

Drogen im Blut, Drogen im Blut - eine Kombination, die sich für einen Autofahrer und seine Beifahrerin als folgenreich erweisen sollte. Polizeibeamte hatten den 28-Jährigen am Sonntagnachmittag auf der Robert-Bosch-Straße in Vreden kontrolliert, nachdem der Wagen zuvor über die Winterswyker Straße aus den Niederlanden kommend die Grenze passiert hatte. Ein Drogentest schlug positiv an auf Amphetamin. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann die nötige Fahrerlaubnis nicht besitzt. Darüber hinaus fanden sich bei der 30-jährigen Beifahrerin geringe Mengen Cannabis und Amphetamine. Die Beamten fertigten Strafanzeigen, untersagten die Weiterfahrt und stellten die Drogen sicher. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

