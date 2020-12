Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen

Landkreis Konstanz) Einbruch in Kellerraum (09.12.2020 - 16.12.2020)

Gottmadingen / Landkreis KonstanzGottmadingen / Landkreis Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Mittwochvormittag vor einer Woche (09.12.) bis Mittwochnachmittag (16.12.) sind unbekannte Einbrecher in einen Kellerraum an einem Gebäude in der Hilzinger Straße Ecke Hauptstraße eingestiegen. Die Täter entfernten ein Schloss, mit welchem der Keller gesichert war und entwendeten aus einem Kellerraum ein Fahrrad, einen Werkzeugkoffer und eine Schlagbohrmaschine im Gesamtwert von etwa 1.350 Euro. Personen die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der Gegenstände machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel.07731 1437-0, zu melden.

