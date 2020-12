Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Bei Rot über die Ampel gefahren und Unfall verursacht (16.12.2020)

KonstanzKonstanz (ots)

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Tausend Euro Sachschaden hat sich am Mittwoch, gegen 19.40 Uhr, am Sternenplatz ereignet. Ein 77-jähriger Passat-Fahrer, welcher auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war, fuhr an der Kreuzung "Sternenplatz" über eine rote Ampel. Daraufhin kollidierte er mit einem von rechts aus der Spanierstraße kommenden VW Polo eines 30-jährigen Mannes. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

