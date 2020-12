POL-RT: Sperrmüll in Brand geraten; Raub; Kupferdiebstahl; Brand von Wäschetrockner

Polizeipräsidium Reutlingen

Musikbox geraubt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen 17- und zwei 18-Jährige, die am Dienstagnachmittag in der Alteburgstraße einem Jugendlichen eine Musikbox und ein Flaschenöffner entwendet haben sollen. Gegen 17.30 Uhr wurden zwei 15-Jährige in der Pomologie von fünf Unbekannten angesprochen. Im weiteren Verlauf bauten sich die Verdächtigen offenbar bedrohlich vor den zwei 15-Jährigen auf. Aus der Gruppe heraus wurde einer der 15-Jährigen daraufhin angegangen. Der Angreifer forderte ihn zum Öffnen seines Rucksacks auf und nahm sich daraus die Musikbox und einen auffälligen Flaschenöffner. Anschließend flüchteten die zunächst Unbekannten. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die drei Tatverdächtigen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf freien Fuß entlassen. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07121/ 942-3333. (rn)

Reutlingen (RT): Kupferdiebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Kupferdiebe haben sich zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Mittwoch 10.30 Uhr, auf einer Baustelle in der Reichenbachstraße zu schaffen gemacht. Die unbekannten Täter entwendeten rund 50 bis 60 Meter Kupferleitungen, die sie anschließend mit einem Fahrzeug abtransportiert haben dürften. Der Wert des Diebesguts beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2.500 Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121-9611-0 um Zeugenhinweise, auch zum Verbleib des Diebesguts. (rn)

Sonnenbühl (RT): Sperrmüll in Brand geraten

Schnell reagiert hat der Fahrer eines Müllentsorgungsfahrzeuges am Mittwochmorgen auf der L 230. Kurz nach acht Uhr war er mit seinem Mülllaster auf der Landesstraße von Genkingen in Richtung Engstingen unterwegs, als er bemerkte, dass seine Ladung aus noch ungeklärter Ursache zu Rauchen begonnen hatte. Daraufhin fuhr er sofort auf einen nahegelegenen Parkplatz und kippte den brennenden Sperrmüll ab, der anschließend von der Feuerwehr gelöscht wurde. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigem Kenntnisstand ist kein Sachschaden entstanden. Jedoch musste die L 230 im Zuge der Löscharbeiten kurzzeitig, bis etwa 8.30 Uhr, voll gesperrt werden. Auch der Parkplatz wurde bis zur Entsorgung des gelöschten Mülls vorübergehend gesperrt. (rn)

Holzmaden (ES): Trockner in Brand geraten

Zu einem Brand im Keller eines Einfamilienhauses sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochmittag, gegen 13.20 Uhr, in die Schulstraße ausgerückt. Dort war offenbar in Folge eines technischen Defekts ein Wäschetrockner in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften anrückte, konnte die Flammen rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein Sachschaden. (rn)

