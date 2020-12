Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermisstenfahndung; Verkehrsunfälle; Brände, Versuchter Einbruch; Arbeitsunfall

ReutlingenReutlingen (ots)

/ Neuffen (ES): Vermisstenfahndung nach 27-jährigem Mann

Die Polizei sucht nach dem 27 Jahre alten Thomas Menzler, der seit Montag aus Reutlingen vermisst wird. Der aus Neuffen stammende Mann hatte am Montagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, eine Fachklinik in Reutlingen verlassen, in der er Patient gewesen war. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Die durchgeführten polizeilichen Ermittlungen ergaben bislang keine Hinweise auf den Verbleib des Vermissten. Fahndungsmaßnahmen, in die unter anderem ein Personenspürhund und ein Polizeihubschrauber eingebunden waren, blieben erfolglos.

Herr Menzler ist 183 cm groß und hat eine sehr schlanke Gestalt. Er hat dunkelblonde bis braune, kurze Haare und trägt einen Koteletten-Kinnbart. Bei seinem Verschwinden trug er eine dunkle Hose, ein dunkles Sweatshirt und Birkenstockschlappen und hatte weder eine Jacke noch sonstige persönliche Gegenstände bei sich.

Wer den Mann gesehen hat oder sonstige Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07121/942-3333 bei der Polizei zu melden. (ak)

Hinweis an die Redaktionen: Ein Lichtbild des Vermissten wird per Email übersandt.

Reutlingen (RT): Verkehrsunfall verursacht und davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, auf der B 28 auf Höhe des "Gaskessels" ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 37-Jähriger mit seinem silberfarbenen Citroen Xantia in Fahrtrichtung Reutlingen unterwegs, als ein vorausfahrender Pkw offenbar ohne ersichtlichen Grund plötzlich sehr stark bremste. Der 37-Jährige leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem älteren Kombi aber nicht mehr verhindern. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Während der Citroen, an dem durch die Kollision die Airbags ausgelöst hatten, anschließend nicht mehr fahrbereit war, hielt der Lenker des vorausfahrenden Fahrzeugs einige Meter weiter an und betätigte die Warnblinkanlage. Kurz darauf setzte er seine Fahrt allerdings in Richtung Reutlingen fort. Der bislang bekannte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug bzw. den unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rn)

Reutlingen (RT): Fahrzeugbrand

Zum Brand eines Pkw auf der B 28 bei Sondelfingen sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagmittag, gegen 13.50 Uhr, ausgerückt. Offenbar aufgrund eines technischen Defekts war der Mercedes auf der Fahrt in Richtung Metzingen in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr brachte die Flammen im Motorraum des bereits auf dem Standstreifen abgestellten Wagens rasch unter Kontrolle und löschte sie. Der Mercedes musste anschließend abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. (rn)

Pfullingen (RT): Pkw macht sich selbstständig

Offenbar aufgrund einer nicht richtig angezogenen Handbremse hat sich am Dienstagnachmittag ein VW selbstständig gemacht und ist dabei gegen eine Straßenlaterne und einen Baum geprallt. Gegen 16.30 Uhr stellte ein 28-Jähriger sein Fahrzeug in der Straße Maiers Gewand ab. Anschließend rollte es rückwärts in die Straße Im Kühnenbach, beschädigte dabei eine Straßenlaterne und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden. (rn)

Ostfildern (ES): Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend versucht, sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Mozartstraße im Ortsteil Nellingen zu verschaffen. Eine Bewohnerin hörte gegen 17:20 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Wohnzimmer und stellte fest, dass eine Terrassentüre offenstand. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatte der Unbekannte die Türe aufgehebelt, das Innere des Gebäudes jedoch danach nicht betreten. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an der Terrassentüre wird auf circa 500 EUR geschätzt. (ah)

Esslingen (ES): Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Eine 49-Jährige hat am Dienstagnachmittag auf der Alleenstraße einen Mercedes-Lenker übersehen und ist beim Abbiegen mit diesem zusammengestoßen. Die Frau war kurz nach 15.30 Uhr mit ihrem Opel auf der Alleenstraße in Richtung Körschstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen auf einen Parkplatz übersah sie den entgegenkommenden 50-Jährigen in seinem Mercedes. Durch die Wucht der Kollision wurde der Opel in der Folge nach rechts abgewiesen, wo er gegen einen Poller schleuderte und an diesem zum Stehen kam. Beide Beteiligten wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 49-Jährige in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Vorsorglich war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt, die bis zirka 17 Uhr voll gesperrt werden musste. (rn)

Nürtingen (ES): Kabelbrand

Ein Kabelbrand hat am frühen Mittwochmorgen zum Einsatz der Rettungskräfte in der Biberacher Straße geführt. Gegen 4.20 Uhr waren die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem Zeugen Flammen aus dem Bereich des Dachstuhls eines Einfamilienhauses entdeckt hatten. Wie sich herausstellte, war es an einer Stromleitung über dem Dach zu Funkenflug gekommen, in dessen Folge die Stromleitung komplett durchbrannte und auf die Fahrbahn fiel. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte das brennende Kabel schnell löschen. Neben dem Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen und sechs Sanitätern vor Ort war, waren auch Mitarbeiter der Stadtwerke vor Ort, die sich um die Behebung des Schadens kümmerten. Verletzt wurde niemand, auch das Wohngebäude wurde nicht beschädigt. Der Schaden an den Kabeln wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Brandursächlich könnte den bisherigen Ermittlungen zufolge ein sogenannter Trennerbrand, also eine durch die Verschmutzung von Tieren ausgelöste Überspannung an den Isolatoren gewesen sein. (cw)

Aichtal (ES): Bauwagen in Brand geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagnachmittag ein Bauwagen an der L1185 zwischen Aich und Grötzingen in Brand geraten. Mehrere Passanten bemerkten gegen 15.30 Uhr den unter einer Brücke abgestellten, in Vollbrand stehenden Bauwagen und verständigten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 4.000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Auch ein Polizeihubschrauber war zur Fertigung von Luftbildern und zur Überprüfung möglicher Verkehrsbeeinträchtigungen auf der angrenzenden Bundesstraße im Einsatz. (rn)

Tübingen (TÜ): Auf Radfahrer aufgefahren

Leicht verletzt wurde ein zwölfjähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Hirschau. Gegen 16.45 Uhr war ein 33-Jähriger mit seinem Mercedes bei Regen auf der Kingersheimer Straße in Richtung Tübingen unterwegs. Zu spät erkannte er den Zwölfjährigen, der an der Einmündung zur Spitzbergstraße nach links abbiegen wollte und mit seinem unbeleuchteten Mountainbike aufgrund Gegenverkehrs warten musste. Durch die anschließende Kollision stürzte der Junge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Beobachtung in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 5.000 Euro beziffert. (rn)

Grosselfingen (ZAK): 27-Jährige bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist eine 27-Jährige am Dienstagnachmittag mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Gegen 14.30 Uhr war die Frau mit Bildaufnahmen im Inneren einer Firma in der Balinger Straße beschäftigt, als sie nach ersten Erkenntnissen das Gleichgewicht verlor und samt einer Gitterbox mehrere Meter von einem ausgefahrenen Gabelstapler in die Tiefe stürzte. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Dotternhausen (ZAK): Brand in Absauganlage

Funkenflug dürfte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand in einer Firma in der Otto-Hahn-Straße in der Nacht zum Mittwoch gewesen sein. Kurz vor Mitternacht waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, nachdem es in der Absauganlage eines holzverarbeitenden Betriebes zu einem Brand gekommen war. Die Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und 50 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. (cw)

Rückfragen bitte an:

Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Adrian Helli (ah), Telefon 07121/942-1106



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell