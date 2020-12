Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in elektrischer Schaltanlage

Mönchengladbach, Odenkirchen-Mitte, 15.12.2020, 12:37 Uhr, DuvenstraßeMönchengladbach, Odenkirchen-Mitte, 15.12.2020, 12:37 Uhr, Duvenstraße (ots)

Am heutigen Mittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach über eine automatische Brandmeldeanlage zu einer Firma an der Duvenstraße alarmiert.

Von der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) rückte der zuständige Löschzug aus. Vor Ort wurde die Feuerwehr schon von den Betriebsangehörigen vor der Produktionshalle erwartet. In der Halle war es zu einem Brand in der Schaltanlage einer Produktionsmaschine gekommen. Die Mitarbeiter hatten einen Löschversuch mit Feuerlöscher unternommen und konnten so den Entstehungsbrand bereits löschen. Von der Feuerwehr wurden noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Der Brandschaden blieb auf das Anlagenteil beschränkt.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswachen III (Rheydt), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Sven Hoffknecht

