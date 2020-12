Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Lkw verliert Dieselkraftstoff nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-BAB 61, 14.12.2020, 13:04 Uhr, FR Koblenz hinter AS HoltMönchengladbach-BAB 61, 14.12.2020, 13:04 Uhr, FR Koblenz hinter AS Holt (ots)

Am heutigen Mittag gegen 13:04 Uhr kollidierte ein Pkw auf der BAB 61, kurz hinter der AS Holt in Fahrtrichtung Koblenz seitlich einem LKW. Beide Fahrzeuglenker kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Vorsorglich wurden sie durch einen Notarzt untersucht. Durch den Anprall riss der Tank am LKW auf, so dass sofort größere Mengen Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn und auch in das angrenzende Erdreich der Fahrbahnbankette flossen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr dichteten das Leck mit einer speziellen Dichtmasse ab und fingen Dieselkraftstoff in einer Auffangwanne auf. Um eine weitere Ausbreitung des Kraftstoffs im Bereich der Fahrbahnbankette zu verhindern, wurde eine größere Menge Ölbindemittel benötigt. Die mitalarmierten Kräfte des städtischen Fachbereichs Umwelt untersuchten den Bereich, in den Dieselkraftstoff in das Erdreich eingedrungen war. Das verunreinigte Erdreich muss fachgerecht entsorgt werden. Ein spezielles Wasch- und Saugfahrzeug wurde zur abschließenden Reinigung der Fahrbahnoberfläche eingesetzt. Die BAB 61 FR Koblenz wurde ab der AS Holt durch die Autobahnpolizei vollgesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Alarmiert waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen, ein Kranwagen und weitere Fahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt und zwei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell