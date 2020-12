FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Feuerwehr Mönchengladbach

Bundesautobahn 46, 13.12.2020 14:47 Uhr, FR Düsseldorf zwischen AD Wanlo und AK Holz

Am heutigen Sonntagnachmittag kam ist auf der Bundesautobahn 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen dem AD Wanlo und dem AK Holz zu Beginn eines Baustellenbereichs zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.

Insgesamt befanden sich drei Personen in den Fahrzeugen. Zwei Personen wurden nach rettungsdienstlicher Erstversorgung an der Einsatzstelle mit Rettungstransportwagen in ein städtisches Krankenhaus zur weitergehenden Untersuchung transportiert. Sie wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Eine dritte Person konnte nach Kontrolle durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle verbleiben. Sie blieb unverletzt.

Die Feuerwehr klemmte an beiden beteiligten PKW die Batterien ab und streute auslaufenden Betriebsstoffe ab.

Im Einsatz waren die Feuerwache II (Holt), die Einheiten Wanlo und Wickratberg der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst der Feuerwehr mit insgesamt drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Daniel Kleinen

