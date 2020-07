Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200723.1 Albersdorf: Einbruch in Geräteschuppen

Albersdorf (ots)

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in einen Geräteschuppen auf dem Sportplatz eines Sportvereins in Albersdorf eingedrungen. Zudem randalierten die Täter auf dem Gelände und richteten einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 12.30 Uhr, bis Montagmorgen begaben sich die Täter auf den Sportplatz des SV Ditmarsia Albersdorf im Klaus-Groth-Weg. Sie öffneten dort gewaltsam eine Hütte, in der Sportgeräte lagerten, durchsuchten den Raum und brachen Schränke auf. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, ist unklar. Außerdem beschädigten die Unbekannten die Sportplatzumrandung aus Metall derart, dass eine Reparatur erforderlich ist.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 310 wenden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell