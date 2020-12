Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der BAB 52 fordert 3 Verletzte

Mönchengladbach-BAB52, 14.12.2020, 07:08Uhr, FR Roermond Höhe Bockerter HeideMönchengladbach-BAB52, 14.12.2020, 07:08Uhr, FR Roermond Höhe Bockerter Heide (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen 07:09 Uhr ereignete sich auf der BAB 52 Fahrtrichtung Roermond in Höhe des Rastplatzes Bockerter Heide ein Verkehrsunfall, der insgesamt 3 Verletzte forderte. Die Einsatzkräfte mussten sich einen Weg durch den Stau bahnen. Dabei wurde auf der Fahrt zur Einsatzstelle in der engen Rettungsgasse ein Löschfahrzeug beschädigt. An der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte zwei stark deformierte Pkw vor. Aus einem Fahrzeug lief eine geringe Menge Kraftstoff aus. Die Insassen wurden bei dem Unfall verletzt, konnten aber selbstständig ihre Pkw verlassen. Alle Verletzten wurden durch die Besatzungen von zwei Rettungswagen und einem Notarzt notfallmedizinisch an der Einsatzstelle versorgt und in Mönchengladbacher Notfallkliniken transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten vorsorglich Löschmittel bereit und leuchteten die Unfallstelle mit Beleuchtungsgeräten aus. Aufgrund weiterer Unfälle kam es auf der BAB 52 im Bereich Mönchengladbach zu großen Verkehrsbehinderungen. Die Autobahn wurde zeitweise durch die Autobahnpolizei voll gesperrt.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, der Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Conen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell