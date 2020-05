Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg- Wieblingen: Fahrzeug beschädigt - Unbekannter entfernte sich von der Unfallstelle - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg- Wieblingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verursachte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem geparkten Fahrzeug in einer Kurve in der Feudenheimer Straße einen Sachschaden von ca. 4000,- Euro und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallhergang und zu dem bislang unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221/3418-0 entgegen.

