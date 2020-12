Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto überschlägt sich nach Überholmanöver (17.12.2020)

St. GeorgenSt. Georgen (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer und Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich heute gegen 6.30 Uhr auf der Landesstraße 175 zwischen Brigach und Rohrbach, kurz nach der Gemarkung "Fuchsfalle", ereignet hat. Ein 23-Jähriger Mercedes-Kombi Fahrer fuhr talwärts und überholte einen Mini. Nach dem Überholvorgang kam er auf eisglatter Straße ins Schleudern und zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam an einem Abhang rechts neben der Straße auf den Rädern wieder zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu einer Berührung zwischen den Autos kam es nicht.

