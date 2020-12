Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Polizei sucht Zeugen (16.12.2020)

BlumbergBlumberg (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden verursacht hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr auf der Landesstraße 185 zwischen Riedöschingen und Hondingen. Ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer war in Richtung Blumberg unterwegs und wollte einen hellen Kombi sowie einen davor fahrenden Laster überholen. Als er fast auf gleicher Höhe wie der Kombi war, scherte dessen Fahrer plötzlich ebenfalls zum Überholen des Lasters aus. Um einen seitlichen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 35-Jährige nach links aus und prallte gegen eine Leitplanke. Der Kombifahrer setze den Überholvorgang fort und fuhr einfach weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Von seinem Auto sind die Anfangsbuchstaben des Kennzeichens, "VS-" (Villingen-Schwenningen), bekannt. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich beim Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702 41067, zu melden.

