Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Geparktes Auto auf dem Parkplatz eines Baumarktes angefahren und anschließend geflüchtet (16.12.2020)

KonstanzKonstanz (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein Unbekannter am Mittwoch, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 20:00 Uhr, gegen einen Opel Corsa gefahren, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Reichenaustraße, nahe der Schänzlebrücke abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Opel in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Konstanz (07531 995-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher.

