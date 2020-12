Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Scheibe der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Allensbacher Straße eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise (16.12.2020)

KonstanzKonstanz (ots)

Am Mittwochabend, in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 21:10 Uhr, hat ein unbekannter Täter an dem Mehrfamilienhaus Allensbacher Straße 10 die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und so rund 300 Euro Sachschaden angerichtet. Hinweise zu der Tat nimmt der Polizeiposten Allensbach (07533 9715-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell