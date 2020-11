Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand einer Gartenlaube in Kreiensen

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Kreiensen - 15.11.2020 - Gegen 03:20 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag wird eine Anwohnerin von einem Feuer in der Gartenlaube ihrer Nachbarn geweckt. Die alarmierten Feuerwehrkräfte aus Kreiensen und Greene können ein Übergreifen des Feuers auf die nahegelegenen Wohnhäuser verhindern. Die Gartenlaube wird komplett zerstört, ebenso wie das eingelagerte Brennholz sowie einige Gartengeräte. Der Schaden wird von der Feuerwehr und den Besitzern auf ungefähr 5000EUR geschätzt. Die Brandursache ist bislang noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Gandersheim oder in Northeim zu melden. (Kl)

