Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehsunfallflucht

EinbeckEinbeck (ots)

Markoldendorf (kir) Am Mittwoch den 11.11.20 wird der geparkte Pkw des Geschädigten durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der beschädigte Pkw, ein weißer Skoda Octavia, ist in der Zeit von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Kappenstraße, in Höhe der Hausnummer 1, in Markoldendorf abgestellt gewesen. Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben können oder der Verursacher selbst setzen sich bitte mit dem Polizeikommissariat Einbeck, Tel:05561-949780, in Verbindung.

