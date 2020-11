Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw-Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Osterbruch, 14.11.2020, 16:00 Uhr Zur Tatzeit kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Bad Gandersheim eine 53-jährige Fahrzeugführerin. Diese war zuvor mit ihrem Pkw in deutlichen Schlangenlinien gefahren. Während der Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin festgestellt. Aufgrund des festgestellten Promillewertes ordneten die Beamten eine Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren gegen die 53-jährige ein. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. (bas)

