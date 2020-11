Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

UslarUslar (ots)

Uslar (La) - Kreuzstraße, Höhe Haus Nr. 16

In der Zeit von Mittwochnachmittag, dem 11.11.2020 und Samstag, den 14.11.2020, gegen 19.00 Uhr kam es in der Kreuzstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Vorbeifahren streifte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

