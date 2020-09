Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Diebe stehlen Anhänger

Ahaus (ots)

Einen Anhänger mit offenem Kasten haben Diebe in Alstätte entwendet. Das Fahrzeug der Marke Wagenbouw Hapert (NL) mit Borkener Kennzeichen stand auf einem Firmenhof in der Bauerschaft Schwiepinghook. Die Tat trug sich in der Zeit von Montag vergangener Woche, 11.00 Uhr, bis Montag, 07.00 Uhr, zu. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kreispolizeibehörde Borken

