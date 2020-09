Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Ackerschlepper entwendet

Ahaus (ots)

Auf einen Ackerschlepper der Marke Deutz hatten es Unbekannte am Wochenende in Alstätte abgesehen. Das Schrottfahrzeug stand auf einem Firmengelände an der Enscheder Straße. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr. Die Diebe müssen das Fahrzeug aufgeladen haben, mit Motorkraft vorbewegen konnte es sich nicht mehr. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

