Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Mini an Baum verunfallt

Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 29. Februar 2020, hat sich in Wedel ein Verkehrsunfall ereignet, zu dem die Polizei nach Zeugen sucht.

Ein Mini war gegen 3:55 Uhr mit einem Baum in der Straße Breiter Weg kollidiert. In diesem Zusammenhang hat die Polizei eine leicht verletzte Person überprüft. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs suchen die Unfallermittler des Polizeireviers Wedel nach möglichen Zeugen, die am Unfallort Beobachtungen gemacht haben und mit der Polizei bisher noch nicht gesprochen haben.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können zu Personen und Maßnahmen zurzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04103-50180 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell