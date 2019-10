POL-BO: Papiercontainer angesteckt - Zeugen gesucht!

Polizei Bochum

Am 19. Oktober, gegen 21.50 Uhr, wurde ein brennender Container an der Westfalenstraße Höhe Am Stadion in Witten gemeldet. Unbekannte hatten dort einen vollen Papiercontainer angezündet. Durch Kräfte der Feuerwehr konnte der Brandherd gelöscht werden. Das Kriminalkommissariat 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der 0234 909-8305 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

