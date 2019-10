Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (48/55) bei Unfall schwer verletzt

Bochum (ots)

Am 19. Oktober, gegen 15.45 Uhr, kam es in Bochum-Kirchharpen zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Auto auf der Dietrich-Benking-Straße in Richtung Händelstraße. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr er bei Rotlicht in den Kreutzungsbereich des Castroper Hellwegs ein. Zeitgleich fuhr ein 55-jähriger Bochumer mit seinem Pkw auf dem Castroper Hellweg in Richtung Gerthe. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Hierbei wurden die beiden Fahrzeugführter schwer verletzt und mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell