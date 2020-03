Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Appen - Aggressive Katze als Wohnungseinbrecher

Bad Segeberg (ots)

Am 03.03.3020 erschien um 19:10 Uhr ein Anwohner aus Appen auf dem Polizeirevier in Pinneberg. Bei sich trug er einen großen Karton mit Löchern, in welcher sich eine weiße Katze befand.

Zur Erklärung seines Erscheinens teilte der Mann mit, dass sich die vorgeführte Katze vermutlich im Laufe der Nacht in sein Haus geschlichen und dieses am heutigen Tag verwüstet habe. Er beklagte, dass der unerwartete Besucher ihm das Sofa, das Parkett und die Tapeten an der Wand zerkratzt habe. Zudem hätte ihm die Katze auf das Sofa, das Parkett und den Teppich uriniert. Bei dem Versuch, das aggressive Tier einzufangen, habe dieses ihm die beiden Unterarme und Hände zerkratzt.

Der auf der Polizeidienststelle erschienene Tierarzt des Tierschutzvereins Pinneberg stellte fest, dass die Katze über keinen Chip zur Identifizierung verfügt. Sie wurde in die Obhut des Tierschutzvereins übergeben. Ein möglicher Tierhalter konnte bislang nicht ermittelt werden.

